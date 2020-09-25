В Великобритании рекордно выросли продажи дорогого жилья

По итогам августа 2020 года продажи домов стоимостью свыше миллиона фунтов (98 миллионов рублей) в Великобритании увеличились на 105 процентов по сравнению с показателем за тот же период 2019-го. Об этом сообщает Bloomberg.

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Эксперты рынка недвижимости полагают, что спрос на дорогое жилье рекордно вырос из-за изменившихся за карантин приоритетов богачей. Продажи более дешевых домовладений за август увеличились не столь значительно — на 60 процентов в годовом исчислении. Срок экспозиции люксовой недвижимости также заметно — на 18 дней — сократился, то есть состоятельные новоселы стали быстрее заключать сделки.

В условиях неугасающей пандемии COVID-19 наибольший интерес для богачей представляют дорогие дома за пределами Лондона — продажи таких объектов в графствах Норфолк, Уилтшир и Корнуэлл выросли в августе на 244, 174 и 165 процентов соответственно, подсчитали аналитики Rightmove.

Ранее, в августе, были названы самые безопасные для покупки недвижимости страны. Швейцария возглавила рейтинг, Россия заняла в списке 61-е место. В ходе исследования учитывалось число случаев заражения коронавирусом в той или иной стране.

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