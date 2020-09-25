Кандидат в мэры Киева предложил перенести столицу в Кропивницкий

Кандидат в мэры Киева, шоумен Сергей Притула предложил перенести столицу Украины в Кропивницкий (до 2016 года — Кировоград). Об этом он заявил во время ток-шоу «Право на власть» в эфире телеканала «1+1», видеозапись доступна на YouTube.

«Не осталось регионов, где бы я не побывал. У меня была в свое время мысль перенести столицу где-то в район Кропивницкого», — сказал Притула.

Ранее он заявил, что жителям Киева необходимо повысить коммунальные тарифы, чтобы решить проблемы питьевой воды в столице.

Притула баллотируется в мэры Киева от партии «Голос». За этот пост он поборется с действующим главой украинской столицы Виталием Кличко и его 20-летним сыном Егором. От президентской партии «Слуга народа» в выборах примет участие Ирина Верещук.

По данным социологической группы «Рейтинг», Кличко готовы поддержать 43,6 процента избирателей. Второе место занимает Притула, которому симпатизируют 9,8 процентов опрошенных, третье — Верещук с 6,9 процентами. Выборы мэра украинской столицы состоятся 25 октября.