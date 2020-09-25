Самая большая в мире вилла над водой на любимом курорте богачей попала на видео

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На Мальдивах, которые ранее признали любимым курортом богатых туристов, открылся комплекс самых больших в мире вилл над водой. Соответствующий ролик опубликовало The Sun.

Так, для размещения постояльцам доступны восемь домов курортного отеля Soneva Fushi — площадь виллы с одной спальней составляет 584 квадратных метра, а с двумя спальнями — 857 квадратных метров.

В частности, в каждом из объектов размещения расположена 19-метровая водная горка, бассейн и раздвижная крыша. Кроме того, в интерьере присутствует стеклянный пол, а также установлена ванная на открытом воздухе и несколько шезлонгов.

Известно, что цена размещения в домах с одной спальней начинается от 2066 фунтов (более 205 тысяч рублей) за ночь, а в виллах с двумя спальнями — от 4117 фунтов (более 409 тысяч рублей).

В 2019 году консалтинговые компании Knight Frank и WingX причислили Мальдивские острова к самым популярным курортам среди богачей. В список также вошли Багамские острова, Пуэрто-Рико, Каймановы острова и Филиппины.

В июне во Вьетнаме открылся первый в мире пятизвездочный отель, интерьер и экстерьер которого покрыты 24-каратным золотом — для оформления фасада, площадь которого составляет около пяти тысяч квадратных метров, использовались позолоченные материалы. На строительство отеля ушло десять лет.