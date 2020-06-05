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Открылся первый в мире покрытый 24-каратным золотом отель

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Фото: страница Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake на Facebook

Во Вьетнаме открылся первый в мире пятизвездочный отель, интерьер и экстерьер которого покрыты 24-каратным золотом. Об этом сообщает Yahoo.

Известно, что 25-этажное здание гостиницы Dolce Hanoi Golden Lake расположено в центре Ханоя, его фасад, площадь которого составляет около пяти тысяч квадратных метров, оформлен с использованием позолоченных материалов. Строительство отеля заняло десять лет.

Объект размещения располагает 342 номерами, выполненными в имперском стиле — с позолоченной мебелью, ванными и декором, — рестораном, барами и панорамным бассейном на крыше, также обработанными золотом. При этом стоимость размещения в отеле составляет от 250 долларов в сутки (17,2 тысячи рублей).

Отмечается, что Dolce Hanoi Golden Lake не первый отель, для оформления которого использовали желтый металл. Своим роскошным убранством также известны дубайский Burj Al-Arab, где 22-каратным золотом покрыты лифт и лобби, а также Trump International Hotel в Лас-Вегасе с золотыми окнами и Emirates Palace в Абу-Даби с позолоченными стенами и потолком.

4 июня в сети появились фотографии роскошного убранства пассажирского Boeing 747-8i с удлиненным фюзеляжем, трансформированного в частный самолет. Воздушное судно, изначально предназначенное для перевозки около 400 пассажиров, получило название «летающего дворца».

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