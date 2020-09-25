В ВОЗ назвали обостряющиеся после коронавируса болезни

После коронавируса у некоторых людей могут обостряться сердечно-сосудистые заболевания и диабет. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, передает агентство «Москва» в пятницу, 25 сентября.

По ее словам, это связано с тем, что коронавирус влияет на состояние сосудов. «Сейчас ведутся новые исследования, что, после того как люди вылечились, идет рост осложнений и сердечно-сосудистых, и диабета», — сказала Вуйнович.

Ранее заведующая кафедрой кардиологии НМИЦ имени Алмазова Светлана Виллевальде рассказала, что на фоне пандемии коронавируса в мире произошел рост внезапных смертей от болезней сердца в домашних условиях. Такая ситуация объясняется тем, что люди опасались обращаться в стационары из-за риска заразиться коронавирусом.

При этом главный внештатный кардиолог Минздрава, генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии» Сергей Бойцов ранее заявлял, что во время самоизоляции из-за коронавируса россияне реже умирали от болезней сердца, несмотря на прогнозы роста такой смертности из-за сокращения активности людей старше 65 лет.