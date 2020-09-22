Российский врач рассказала о росте внезапных сердечных смертей на фоне пандемии

На фоне пандемии коронавируса в мире произошел рост внезапных смертей от болезней сердца в домашних условиях. Об этом рассказала заведующая кафедрой кардиологии НМИЦ имени Алмазова Светлана Виллевальде, передает агентство «Москва».

По ее словам, такая ситуация объясняется тем, что люди опасались обращаться в стационары из-за риска заразиться коронавирусом. При этом Виллевальде подчеркнула, что сердечно-сосудистые заболевания продолжают быть главной причиной смерти во всем мире.

Вместе с тем главный внештатный кардиолог Минздрава, генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии» Сергей Бойцов ранее заявлял, что во время самоизоляции из-за коронавируса россияне реже умирали от болезней сердца, несмотря на прогнозы роста такой смертности из-за сокращения активности людей старше 65 лет. По его словам, обычное в первые три месяца года летальность растет из-за сочетания трех факторов — гриппа, низкой температуры воздуха и пониженной мобильности граждан.