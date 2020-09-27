«Лидс» выиграл второй матч подряд в АПЛ

«Лидс» на выезде обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 27 сентября, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В первом тайме команды отличиться не смогли. Единственный мяч был забит форвардом «Лидса» Патриком Бэмфордом в концовке матча.

Для «Лидса» победа стала второй подряд, команда набрала шесть очков и вышла на шестое место в чемпионате. «Шеффилд» потерпел третье поражение и замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре «Лидс» 3 октября на своем поле примет «Манчестер Сити». «Шеффилд» днем позже на выезде сыграет с «Арсеналом».