«Челси» отыгрался со счета 0:3 в матче с новичком АПЛ

«Челси» на выезде сыграл вничью с «Вест Бромвичем» в матче третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 26 сентября, и завершилась со счетом 3:3. В первом тайме у хозяев дублем отметился Каллум Робинсон, еще один мяч забил Кайл Бартли. Во второй половине игры «Челси» усилиями Мэйсона Маунта, Каллума Хадсона-Одои и Тэмми Абрахама восстановил равенство.

«Вест Бромвич» набрал одно очко, занимает 15-е место в турнирной таблице. В активе «Челси» четыре очка, команда находится на шестой позиции.

В следующем туре «Челси» 3 октября на своем поле примет «Кристал Пэлас». Новичок АПЛ «Вест Бромвич» днем позже на выезде встретится с «Саутгемптоном».