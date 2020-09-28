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Группа «Сафмар» выразила соболезнования в связи с кончиной Вахи Агаева

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Фото: Ruslan Kurbanov / YouTube

В возрасте 67 лет ушел из жизни талантливый предприниматель и управленец, мудрый политический и общественный деятель Ваха Абуевич Агаев. Объединив на заре формирования современного рынка нефтепереработки крупнейшие независимые заводы юга России, Ваха Абуевич построил эффективную систему производства и сбыта качественных нефтепродуктов, обеспечивающую тысячи рабочих мест и многомиллиардные поступления в бюджет всех уровней. Об этом говорится в тексте соболезнования группы «Самфар» в адрес родных и близких Вахи Агаева, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

После успешных лет в бизнесе Ваха Агаев решил применить свой неоценимый опыт в законотворческой деятельности, был избран депутатом Государственной Думы Российской Федерации и последние десять лет посвятил себя работе на благо своих избирателей, говорится в тексте соболезнования. «В отличие от многих выходцев из бизнес-среды, в Думе он работал не для решения насущных задач своих предприятий, а для того, чтобы с помощью нужных стране законов развивать регулирование промышленных отраслей, приводить правовое поле государства в соответствие с реальными потребностями отечественной экономики и жителей России», — отмечено в соболезновании. — Основному акционеру группы "Сафмар" Михаилу Гуцериеву и многим нашим менеджерам посчастливилось работать с Вахой Агаевым над совместными проектами. Его потрясающая работоспособность, эрудиция, профессиональное отношение к делу и чувство ответственности, выражавшееся в безукоризненном соблюдении взятых на себя обстоятельств, были примером для многих. И, конечно, партнеры и коллеги будут всегда помнить его человеческие качества: искренность, стойкость характера, благородство и справедливость».

«Именно чувствами ответственности и стремление к справедливости обусловлена активное участие Вахи Абуевича в благотворительной деятельности: он всегда приходил на помощь тем, кто в ней нуждался, не забывал о своей малой родине и многое сделал для социального развития регионов Северного Кавказа и юга России, — подчеркивается в тексте соболезнования группы. — Благодаря своему профессиональному наследию и ярким человеческим качествам Ваха Агаев навсегда останется в памяти всех знавших его людей. Мы скорбим вместе с семьей Вахи Абуевича и приносим искренние соболезнования его родным и близким».

Основной акционер промышленно-финансовой группы «САФМАР» Михаил Гуцериев опубликовал сегодня письмо с соболезнованиями в связи со смертью депутата Госдумы РФ VI и VII созывов, предпринимателя Вахи Агаева.
«Он всегда был рядом – сильный, красивый, с твердым, по-настоящему мужским характером. Ваха делил жизнь на «да» и «нет» без оглядок на чины или жизненные ситуации. Его бескомпромиссность ко лжи, лицемерию, тщеславию, другим порокам человеческой породы с лихвой компенсировалась всепрощением к раскаявшимся, удивительной способностью забывать все плохое, умением прощать. И в этом была гранитная мощь его природы, вобравшая тяжелейший исторический опыт наших отцов, всего вайнахского народа», - рассказал о своем друге Михаил Гуцериев.
В тексте соболезнований владелец группы «САФМАР» особо отметил филантропическую деятельность Вахи Агаева: «Жизненный опыт и накопленный потенциал Вахи Агаева позволяли не жалеть сил ради процветания и благополучия России. Он был постоянно в поиске новых идей, сильно переживал за все, что происходит в стране, в том числе на своей малой Родине, в Чеченской Республике. Выходец из древнейшего, самого почитаемого рода Нашхой, на родной земле Ваха восстанавливал и строил мечети, медресе, интернаты, больницы, ремонтировал дороги, проводил к домам газ и электричество. Благотворительная деятельность Вахи Агаева была связана исключительно с порывами его широкой души. При этом ему не требовались слова благодарности, настоящую радость он испытывал от того, что построенные им объекты делали жизнь его земляков более счастливой. Ваха не щадил себя ради людей, помогал нуждающимся, физически воспринимал боль другого как свою, готов быть отдать все, если видел обездоленных, его сердце рвалось на части, когда он сталкивался с несправедливостью».

Также сегодня были опубликованы соболезнования в адрес родных и близких Вахи Агаева от имени возглавляемой Михаилом Гуцериевым группы «САФМАР». «Объединив на заре формирования современного рынка нефтепереработки крупнейшие независимые заводы юга России, Ваха Абуевич построил эффективную систему производства и сбыта качественных нефтепродуктов, обеспечивающую тысячи рабочих мест и многомиллиардные поступления в бюджет всех уровней», - говорится в тексте соболезнования.

После успешных лет в бизнесе Ваха Агаев решил применить свой неоценимый опыт в законотворческой деятельности, был избран депутатом Государственной Думы Российской Федерации и последние десять лет посвятил себя работе на благо своих избирателей, говорится в тексте соболезнования. «В отличие от многих выходцев из бизнес-среды, в Думе он работал не для решения насущных задач своих предприятий, а для того, чтобы с помощью нужных стране законов развивать регулирование промышленных отраслей, приводить правовое поле государства в соответствие с реальными потребностями отечественной экономики и жителей России», — отмечено в соболезновании. — Основному акционеру группы «САФМАР» Михаилу Гуцериеву и многим нашим менеджерам посчастливилось работать с Вахой Агаевым над совместными проектами. Его потрясающая работоспособность, эрудиция, профессиональное отношение к делу и чувство ответственности, выражавшееся в безукоризненном соблюдении взятых на себя обстоятельств, были примером для многих. И, конечно, партнеры и коллеги будут всегда помнить его человеческие качества: искренность, стойкость характера, благородство и справедливость».

«Жизненный опыт и накопленный потенциал Вахи Агаева позволяли не жалеть сил ради процветания и благополучия России. Он был постоянно в поиске новых идей, сильно переживал за все, что происходит в стране, в том числе на своей малой Родине, в Чеченской Республике. Выходец из древнейшего, самого почитаемого рода Нашхой, на родной земле Ваха восстанавливал и строил мечети, медресе, интернаты, больницы, ремонтировал дороги, проводил к домам газ и электричество. Благотворительная деятельность Вахи Агаева была связана исключительно с порывами его широкой души. При этом ему не требовались слова благодарности, настоящую радость он испытывал от того, что построенные им объекты делали жизнь его земляков более счастливой. Ваха не щадил себя ради людей, помогал нуждающимся, физически воспринимал боль другого как свою, готов быть отдать все, если видел обездоленных, его сердце рвалось на части, когда он сталкивался с несправедливостью», — отметил акционер группы «САФМАР» Михаил Гуцериев.

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