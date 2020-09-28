Мужчина сходил за продуктами и неожиданно разбогател на 200 тысяч долларов

Житель американского города Вьенна, штат Вирджиния, сходил за продуктами и неожиданно разбогател на 200 тысяч долларов (15,6 миллиона рублей). Об этом сообщает UPI.

Джеффри Демарко (Jeffrey Demarco) приобрел два лотерейных билета к розыгрышу 12 сентября, когда покупал еду в местном продуктовом магазине. Каждый билет оказался выигрышным и принес удачливому американцу 100 тысяч долларов (7,8 миллиона рублей).

«Ты видишь, как выигрывают другие, но никогда не думаешь, что такое может произойти и с тобой», — подчеркивает Демарко. Победитель пока не решил, на что потратить денежный приз.

Ранее сообщалось, что житель американского округа Пендер, штат Северная Каролина, зашел в магазин за бутылкой воды и выиграл в лотерею 100 тысяч долларов. Это произошло спустя два с половиной года после того, как он сорвал джекпот в 200 тысяч долларов.