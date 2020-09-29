Косметический бренд Тины Канделаки впервые появится в сети «Перекресток»

Косметический бренд ANSALIGY, основателем которого является Тина Канделаки, представил линейку продукции, разработанную эксклюзивно для магазинов сети «Перекресток». Для бренда ANSALIGY такое сотрудничество стало первым выходом в

ретейл.

«Создавая свой бренд косметики, я, конечно, мечтала, что однажды он станет настолько масштабным. Но отливая первые патчи вручную и небольшими партиями, мы с партнерами не могли подумать, что через пару лет состоится историческое событие – нашим партнером станет крупнейшая сеть супермаркетов «Перекресток», знакомая каждому в нашей стране. Показать, что

качественная косметика может и должна быть доступной, что российское производство не уступает, а часто превосходит западное, достучаться до людей по всей России – вот амбициозная цель, которую мы ставили себе изначально. И сегодня мы сделали ещё один большой шаг в ее реализации», — Тина Канделаки.

Изначально бренд делал ставку на онлайн продажи, и не прогадал, что наглядно показал период пандемии. Несмотря на кризис, компания продолжает расти и развиваться, что немаловажно в условиях кризиса, когда многие косметические компании теряют обороты и занимаются переориентацией бизнеса или поиском инвесторов.

Линейка из пяти новых продуктов ANSALIGY будет представлена в 324 магазинах сети «Перекресток».