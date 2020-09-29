В Азербайджане заблокировали социальные сети

Министерство транспорта, связи и технологий Азербайджана заблокировало социальные сети и мессенджеры на территории страны. Об этом сообщает портал NetBlocks.

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В частности, для пользователей стали недоступны Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, Zoom, Skype и WhatsApp. Предположительно, власти пошли на такой шаг из-за угроз «крупномасштабных провокаций со стороны Армении».

Ранее звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян», предпринимательница Ким Кардашьян защитила Армению в споре о карабахском конфликте в Twitter. Знаменитость отметила, что «Армения — жертва неспровоцированных атак Азербайджана и сопровождающей их предсказуемой дезинформирующей кампании». Она подчеркнула, что Азербайджан блокирует все записи в соцсетях, кроме пропагандистских постов. После этого азербайджанские и турецкие подписчики ополчились на телезвезду из-за ее публикаций.

Столкновения в Нагорно-Карабахской Республике начались 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения заявила, что Азербайджан напал на Арцах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.