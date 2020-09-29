Путин поручил «не слезать с темы» контроля питания в российских школах

Президент России Владимир Путин поручил Роспотребнадзору «не слезать с темы» контроля питания в российских школах. Он обратил внимание службы на то, что нельзя урезать средства, выделенные на питание детей из малообеспеченных семей и учеников с инвалидностью. Об этом глава государства заявил в ходе совещания с членами правительства, передает ТАСС во вторник, 29 сентября.

«Нужно вопрос качества бесплатного детского питания в школах держать под постоянным контролем, и, если где-то еще что-то не проверено, нужно эти проверки завершить, ну и не слезать с этой темы в будущем», — сказал президент.

Также Путин признал, что иногда чиновники для решения одной задачи берут «из таких источников, которые сокращать нельзя». Он выразил надежду, что губернаторы не будут допускать такого и постараются обеспечить горячим питанием учеников всех младших классов.

Обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников с первого по четвертый класс Владимир Путин распорядился в середине января. 1 сентября младшеклассники начали получать обещанные обеды. По предварительным расчетам, на реализацию указа с сентября по декабрь 2020 года будет потрачено свыше 26 миллиардов рублей. Большая часть трат будет оплачена из федерального бюджета. Минимальная стоимость горячего блюда для школьника составит 44 рубля, средняя — 60,5.