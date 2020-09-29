На Ямале нашли захоронение ребенка с котлом на голове

В Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа нашли могильник с захоронением ребенка 6-7 лет с медным котлом на голове. Об этом сообщил научный центр изучения Арктики на своей странице во «ВКонтакте».

Ученые выяснили, что умерший лежал на спине, ногами к реке. Из погребального инвентаря в могиле также были железный черпак, серебряная фольга, железный нож и ручка от железного котла, а также серьга из тонкой медной проволоки со стеклянной зеленой бусиной. Специалисты впервые столкнулись с использованием котла в качестве шлема — в других захоронениях части медного котла использовали как маски или обкладывали ими тело.

Археологи также обратили внимание, что люди вручную сделали холм для могильника и предположили, что это — проявление представления населения о жизни после смерти. По их оценкам, захоронение относится к позднему Средневековью (XVI век), кроме могилы мальчика там нашли еще 16 могильных впадин. Рабочим названием находки стало Нюрымпосллор-2.

Ранее сообщалось, что ученые музея антропологии и этнографии РАН (Кунсткамера) запустят проект по изучению этнокультурного наследия коренных малочисленных народов России. Исследование не будет заниматься подсчетом народов и их представителей — оно направлено на сохранение культурного наследия и самосознания.