На Украине рассказали об упущенном шансе сохранить Крым

Бывший министр обороны Украины Александр Кузьмук рассказал о том, что в 2014 году Киев упустил шанс сохранить Крым. Об этом сообщает РИА Новости.

Экс-министр заявил, что Украина якобы могла перебросить еще 40 тысяч солдат к восточным рубежам страны. Он отметил, что Киев не воспользовался возможностью и стал «плодить мифы» о собственных неудачах.

Кузьмук также раскритиковал своего преемника на посту главы оборонного ведомства Игоря Тенюка. По его словам, Тенюк перепутал, что на тот момент пять тысяч человек были подготовлены для мгновенной переброски в Крым, а не всего состояли в вооруженных силах страны.

Ранее сообщалось, что Украина пригласит Россию принять участие в международной платформе по «деоккупации» Крыма. По словам первой замглавы МИД Эмины Джеппар, надежд на то, что Москва согласится, немного. Она подчеркнула, что Россия шесть лет занимает «страусиную позицию» и «абсолютно цинично» ведет себя по отношению к Украине и международному праву.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума. Украина считает это оккупацией.