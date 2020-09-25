Украина пригласит Россию на международную платформу по «деоккупации» Крыма

Украина пригласит Россию принять участие в международной платформе по «деоккупации» Крыма, заявила порталу «Крым.Реалии» первая замглавы МИД Эмине Джеппар.

Надежд на то, что Москва согласится, немного, отметила Джеппар. По ее словам, Россия шесть лет занимает «страусиную позицию» и «абсолютно цинично» ведет себя по отношению к Украине и международному праву.

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Одной из задач платформы является отслеживание ситуации на полуострове, то есть «преступлений, которые Россия совершает в Крыму», заявила замглавы украинского МИД.

«То, что произошло в 2014 году в Крыму и на Донбассе — это нарушение того миропорядка, который возник после Второй мировой войны. Не только Украина заинтересована в восстановлении справедливости. Это тест для западных стран», — заключила Джеппар.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем создание переговорной площадки по Крыму.

«Для нас ключевой вопрос, чтобы появилась постоянно действующая площадка, на которой поднимаются прежде всего гуманитарные вопросы, вопросы прав людей, вопрос украинцев на территории Крыма, в целом вопрос возвращения нашей территории», — заявил украинский лидер.

Замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос признал невозможность вернуть Крым силой.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума. Украина считает это оккупацией.