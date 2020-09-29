Егору Жукову попросили продлить испытательный срок

Управление ФСИН по Москве попросило продлить испытательный срок блогеру Егору Жукову, осужденному на три года условно за призывы к экстремизму. Об этом во вторник, 29 сентября, сообщает ТАСС.

О поступлении такого ходатайства заявили в Дорогомиловском районном суде. Заседание состоится в понедельник, 5 октября.

Ранее сообщалось, что адвокат Жукова отозвал жалобу, в которой просил вынести его подзащитному оправдательный приговор. После отзыва жалобы дальнейшее обжалование приговора невозможно.

6 декабря 2019 года Кунцевский суд Москвы приговорил Жукова к трем годам условно за публичные призывы к экстремистской деятельности. Студент ВШЭ опубликовал четыре видео, в том числе с призывами к мятежу и созданию препятствий работе госучреждений.

Блогер настаивал, что не имел умысла на совершение экстремистской деятельности, и назвал себя сторонником мирного протеста. На допросе он сказал, что выступает против любых форм насилия на протестах, поэтому не мог призывать к этому.