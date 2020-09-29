Собянин упростил порядок получения госуслуг для инвалидов

Москвичам больше не нужно представлять сведения о наличии у них инвалидности для получения государственных услуг и мер соцподдержки. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин.

Ранее такие справки требовались от людей с инвалидностью для получения льгот поддержки по оплате телефонной связи, оформления денежных выплат семьям с детьми и доплат к пенсиям, обеспечения техническими средствами реабилитации и многих других. Теперь подтверждение статуса инвалида будет осуществляться в беззаявительной форме через «Федеральный реестр инвалидов». В базе содержится информация об инвалидности, исполнении индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалидов, пенсионном обеспечении и осуществляемых социальных выплатах.

На сегодняшний день в столице проживает более миллиона людей с инвалидностью, порядка 44,5 тысячи из них — дети.

Люди с инвалидностью получают реабилитационные услуги, адресную социальную помощь, обеспечиваются техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями, а одной из важнейших составляющих модернизации города является создание инклюзивной среды и безбарьерного пространства. На сегодняшний день более 85 процентов социально значимых учреждений адаптированы для нужд маломобильных категорий горожан.

Особое внимание уделяется вопросам реабилитации и абилитации людей с инвалидностью. Сегодня в системе столичного Департамента труда и соцзащиты функционируют 19 реабилитационных и реабилитационно-образовательных учреждений.

Помимо стационарной и амбулаторной реабилитации, которые проходят в стенах учреждений, в Москве есть услуга мобильной реабилитации. Сегодня в городе работают 47 бригад службы мобильной реабилитации, оказывающих услуги на дому людям с инвалидностью, которым сложно передвигаться самостоятельно. По итогам года помощь мобильных реабилитационных бригад получат порядка 2,1 тысячи москвичей.

Городом оказывается помощь молодым инвалидам с тяжелыми множественными нарушениями в подготовке их к самостоятельной жизни или проживанию с сопровождением, чтобы они могли вести полноценную и достойную жизнь, когда по тем или иным причинам не смогут жить в родительском доме. Это проект «Социальная гостиница учебного самостоятельного проживания для инвалидов» для людей, имеющих психофизические нарушения.

На базе подведомственных Департаменту центров и в рамках реализуемых НКО проектов также функционируют творческие мастерские, где люди с инвалидностью могут реализовать себя. Один из знаковых примеров партнерства с НКО − выездная комплексная реабилитация в здравницах Черноморского побережья, которая реализуется за счет именной субсидии Московской городской ассоциации родителей детей-инвалидов (МГАРДИ). Ежегодно на реабилитацию в Крым Департамент направляет порядка 6 тысяч детей и молодых инвалидов, тысяча из которых – в партнерстве с МГАРДИ. С начала года, не смотря на эпидемиологическую ситуацию, на выездную реабилитацию в сопровождении родителей уже направлено свыше 2 тысяч человек.

Детям с инвалидностью, помимо обязательной федеральной поддержки в размере 16 тыс. рублей и набора социальных услуг, предоставляются дополнительные региональные льготы. Так, семье, в которой воспитывается ребенок-инвалид ежемесячно выплачивается 12,6 тысячи рублей. Для приемных родителей эта сумма выше и составляет 28,4 тысячи рублей. Кроме того, предоставляется скидка по оплате жилья и коммунальных услуг в размере 50 процентов, льготный проезд обоим родителям, ежегодная компенсационная выплата на приобретение школьной формы (10 тысяч рублей). Все льготы назначаются вне зависимости от материального положения семьи.

Одним из показателей доступной среды является степень приспособленности городского пассажирского транспорта для маломобильных групп населения. На балансе «Мосгортранса» числится почти 97 процентов автобусов и 62 процента трамваев с низким уровнем пола, оборудованные для проезда маломобильных пассажиров.

Также город оказывает людям с инвалидностью бесплатную психологическую и юридическую помощь.

