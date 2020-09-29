Фронтмен Judas Priest в красках описал оргию с морским пехотинцем и его женой

Фронтмен метал-группы Judas Priest Роб Хэлфорд в красках описал в мемуарах свой сексуальный опыт с военнослужащими с базы морской пехоты «Кэмп-Пендлтон». Об этом сообщило издание New York Post.

69-летний солист Judas Priest в мемуарах под названием «Признание» заявил, что в 1990-е любил ездить в «Кэмп-Пендлтон» «в поиске хороших мужчин». «Там было так много удивительных особей мужского пола: молодые, буйные парни на пике своих физических возможностей! С моей тягой к мужчинам в униформе у меня разбегались глаза», — отметил Хэлфорд.

Среди любовников музыканта оказался женатый военный, который позвал Хэлфорда поучаствовать в оргии с его супругой. «Морским пехотинцам разрешали свидания с родственниками, так что я ездил туда вместе с ней. Как только дверь в его комнату закрывалась, мы занимались сексом часами. Я уезжал оттуда более измотанным, чем после тренировки в спортзале», — вспомнил он.

Солист группы, основанной в 1969 году в Великобритании, совершил камин-аут в интервью MTV в 1998-м.