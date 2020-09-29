Пашинян назвал происходящее в Карабахе войной

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» назвал войной столкновения, происходящие в Нагорном Карабахе с 27 сентября. Запись эфира доступна на YouTube.

На вопрос ведущей, насколько корректно использовать слово «война» по отношению к текущим событиям, Пашинян ответил: «Это, конечно же, корректная формулировка, потому что идет война».

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«Есть очень много разрушений, жертв, вовлечено огромное число военнослужащих», — добавил армянский лидер.

Пашинян также заявил, что азербайджанские ВВС три дня бомбят населенные пункты на территории Армении. В настоящий момент существует угроза существованию армянского народа, полагает премьер-министр.

27 сентября в Нагорном Карабахе начались бои. Баку заявил, что армяне обстреляли азербайджанские позиции и населенные пункты, и начал контрнаступление. Армения утверждает, что Азербайджан напал на непризнанную республику. Территориальный спор из-за Нагорного Карабаха идет уже 30 лет.