Посол в Минске рассказал об «экзамене» России и Белоруссии на дружбу

Россия и Белоруссия «сдают экзамен на более глубокую и масштабную дружбу». Об этом рассказал посол России в Минске Дмитрий Мезенцев в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС.

«Сплачивает единство в подходах, уважение к памяти ветеранов, и, конечно, понимание того, что мы вместе помогаем Белоруссии преодолеть сложный эпизод, сложный этап этой жизни. Мы сдаем экзамен на новый уровень отношений. На иную дружбу — более глубокую, более масштабную и на иной взгляд в будущее», — отметил Мезенцев.

По его словам, в цели стран входит «унификация законодательства и совместные планы расширения». «При этом никто не говорит о каких-то угрозах независимости, суверенитету, никто не позволяет слышать подыгрыш, когда нас пытаются рассорить», — объяснил посол.

Ранее Дмитрий Мезенцев назвал вмешательством во внутренние дела Белоруссии реакцию ряда европейских государств на инаугурацию президента республики Александра Лукашенко.

В Белоруссии второй месяц продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Их участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства.