Дайвер покормил с рук смертельно опасных акул и попал на видео

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Дайвер покормил с рук тигровых акул вблизи побережья американского округа Палм-Бич, штат Флорида. На видео с хищными рыбами обратил внимание сайт телепрограммы Right This Minute.

Дайвер Терри Олан (Terri Olan) и пара подводных операторов погрузились на дно, чтобы покормить смертельно опасных тигровых акул.

На записи видно, как Олан достает из ящика рыбу и угощает ею подплывающих к нему акул.

Тигровые акулы считаются крайне опасными для человека. Они вырастают в среднем до 4,25 метра в длину и весят до 635 килограммов. В Книгу рекордов Гиннесса занесена особь длиной 5,5 метра, которая весила полторы тонны.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Орандж-Гроув, штат Техас, поймала тигровую акулу весом 136 килограммов. Американка рассказала, что борьба с хищницей длилась 45 минут и что извлечь акулу из воды было непросто.