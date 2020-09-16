Рыбачка поймала 136-килограммовую акулу на самодельную удочку

Жительница американского города Орандж-Гроув, штат Техас, поймала акулу весом 136 килограммов. Об этом сообщает издание LMT Online.

Вечером 7 сентября 37-летняя Джози Сильва (Josie Silva) рыбачила с берега и выловила трехметровую тигровую акулу. Вес хищной рыбы составлял 136 килограммов.

Американка рассказала, что борьба с хищницей длилась 45 минут и что извлечь акулу из воды было непросто. «Она была очень тяжелая. Моя удочка несколько раз выгибалась дугой», — пояснила рыбачка. Сильва использовала самодельную удочку.

После того как ей удалось вытянуть улов на берег, Сильва измерила акулу и выпустила в океан. Обычно рыбаки помечают свой улов для техасского родео с акулами, но в этот раз было слишком темно, чтобы сделать это безопасно.

Техасское родео с акулами — добровольное ежегодное соревнование, в ходе которого рыбаки зарабатывают очки в зависимости от вида акул, которых они ловят. Сильва — член одной из команд. Она ловит акул около полутора лет и говорит, что одна из причин, почему она продолжает заниматься этим, — эмоции при успешном улове.

Тигровые акулы считаются крайне опасными для человека. Они вырастают в среднем до 4,25 метра в длину и весят до 635 килограммов. В Книгу рекордов Гиннесса занесена особь длиной 5,5 метра, которая весила полторы тонны.

Ранее сообщалось, что рыбак из южноафриканского города Дурбан, провинция Квазулу-Натал использовал свои навыки и крошечную сардину, чтобы поймать акулу весом почти 300 килограммов. На поимку хищной рыбы ему потребовалось около 45 минут, хотя обычно это занимает больше времени.