Россияне массово пожелали улететь из страны по трем направлениям, среди которых оказались Молдавия и Турция. Об этом свидетельствуют данные опроса онлайн-сервиса «Туту.ру», поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, самым востребованным зарубежным городом у самостоятельных туристов стал Кишинев. При этом на втором месте по количеству бронирований оказались турецкие Стамбул и Анталья.

Кроме того, в рейтинг популярных осенних направлений попали Даламан, а также столица Киргизии Бишкек и столица Белоруссии Минск.

Как отметили эксперты, для составления рейтинга они проанализировали продажи билетов через сервис Туту.ру с 1 августа по 24 сентября, даты вылетов — с 1 по 31 октября.

Ранее сообщалось, что республика Крым оказалась популярнее Турции среди российских туристов в 2020 году. С 1 июля полуостров посетили 3,5 миллиона туристов, из которых 2,1 миллиона приехали в регион в августе. Наиболее востребованными курортами республики стали Ялта, Алушта, Феодосия, Евпатория и Алупка.