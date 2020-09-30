Названы российские регионы с самой высокой долей долгожителей

Самая высокая доля долгожителей наблюдается в Тамбовской, Пензенской и Рязанской областях. Об этом сообщила заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова со ссылкой на данные Росстата. Ее слова приводит РИА Новости в среду, 30 сентября.

Она уточнила, что речь идет не о количестве долгожителей, а об удельном весе лиц старшего возраста. Так, в Тамбовской, Пензенской и Рязанской областях доля пожилого населения серди мужчин превышает 20 процентов. Почти треть женского населения в возрасте старше 60 лет зарегистрировано в Тульской, Тамбовской и Рязанской областях.

Наиболее «молодыми» российскими регионами Егорова назвала республику Тыва и Чечню. Там доля пожилых мужчин и женщин ниже всего — 6,98 и 7,65 процентов соответственно среди мужчин и 11,05 и 9,73 — среди женщин.

«Наилучшее соотношение женщин и мужчин старше 60 лет наблюдается в Чукотском автономной округе — 1,274 тысячи женщин на 1 тысячу мужчин», — заключила Егорова.

Ранее стало известно, что регионами с самой большой рождаемостью оказались Чечня, Ненецкий автономный округ, Тува, Ингушетия и Дагестан. В этих регионах в первой половине 2020 года зафиксирован низкий уровень смертности и высокий естественный прирост. В общей сложности в России родилось 811 тысяч детей.