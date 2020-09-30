На Марсе нашли озера с жидкой водой

Итальянские ученые сообщили об обнаружении сети соленых водоемов рядом с большим подземным озером. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

Исследователи проанализировали данные радарного зонда на орбитальном аппарате Mars Express Европейского космического агентства. По оценкам, озеро составляет от 20 до 30 километров в поперечнике и находится на глубине 1,5 километра под ледяной поверхностью марсианского Южного полюса. Вокруг озера также были выявлены три небольших пруда разных размеров, которые не соединены с главным водоемом.

Наличие воды повышает вероятность микробной жизни на Марсе или под его поверхностью. Высокая концентрация соли, вероятно, не дает воде замерзнуть. Считается, что четыре миллиарда лет назад Марс был теплым и влажным, но в конечном итоге превратился в пустынный мир из-за исчезновения магнитного поля.

Температура поверхности на Южном полюсе составляет, по оценкам, минус 113 градусов Цельсия и постепенно становится теплее с глубиной.