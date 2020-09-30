Нурмагомедову предлагали реалити-шоу с Макгрегором

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов отверг предложение принять участие в реалити-шоу The Ultimate Fighter (TUF) вместе с ирландцем Конором Макгрегором. Об этом сообщает TMZ.

Менеджер 32-летнего россиянина Али Абдель-Азиз отметил, что руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) рассчитывало привлечь Нурмагомедова и Макгрегора к съемкам нового сезона TUF. Однако, российский боец отказался от совместной работы с «человеческим мусором» — именно так, со слов Абдель-Азиза, Нурмагомедов охарактеризовал Макгрегора.

29 сентября также стало известно отношение Нурмагомедова к возможному возобновлению карьеры ирландца. Действующий чемпион UFC не верит, что Макгрегор вновь выступит по правилам MMA и считает его «твиттер-бойцом».

25 октября россиянину предстоит поединок против американца Джастина Гэтжи. Для Нурмагомедова это станет уже третьей защитой пояса. Американский боец подходит к противостоянию в статусе временного чемпиона.

Нурмагомедов и Макгрегор возглавили турнир UFC 229 осенью 2018-го. Российский боец одержал победу над ирландцем и впервые защитил чемпионский пояс.

В реалити-шоу TUF неизвестные бойцы получают шанс выиграть контракт с UFC. Претенденты на приз разбиты на две команды, которые возглавляют известные бойцы промоушена.