Нурмагомедов отреагировал на возможное возвращение Макгрегора

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов отреагировал на новости о возможном возвращении в спорт ирландца Конора Макгрегора. Пост в Instagram со словами спортсмена опубликовал менеджер россиянина Ризван Магомедов.

32-летний Нурмагомедов не верит, что Макгрегор выступит в MMA. Россиянин назвал ирландца «твиттер-бойцом». «Думаете, ему Twitter будет платить?» — заключил Нурмагомедов.

Ранее 29 сентября стало известно, что Макгрегор получил согласие американца Дастина Порье на проведение показательного поединка в Ирландии. Кроме того, сам ирландец выразил готовность провести бой с Диего Санчесом. Также в своих публикациях Макгрегор делился перепиской с главой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйной Уайтом, иллюстрируя свою готовность выступать в MMA еще до вспышки пандемии коронавируса.

Макгрегор объявил об уходе из MMA в июне. При этом спортсмен остался в пуле тестирования Антидопингового агентства США.

В январе 2020-го Макгрегор провел свой последний поединок в MMA, нокаутировав Дональда Серроне. После этого Уайт допустил, что ирландец подерется с действующим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

Оба бойца сошлись в главном поединке турнира UFC 229 в Лас-Вегасе осенью 2018-го. Тогда Нурмагомедов досрочно завершил схватку в четвертом раунде и удержал чемпионский пояс. После боя вспыхнула потасовка с участием спортсменов.