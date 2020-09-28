Гэтжи отреагировал на возможность проведения боя с Макгрегором

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джастин Гэтжи в Twitter отреагировал на возможность проведения боя с ирландцем Конором Макгрегором.

Гэтжи раскритиковал Макгрегора за слив переписки с главой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйной Уайтом, а также обратил внимание на то, что в январе неоднократно предлагал ирландцу подраться, однако тот отказывался. «Ты готов сделать все, что угодно, лишь бы не выглядеть как сучка. Меня спрашивали, хочу ли я драться с тобой после Тони [Фергюсона], но знаешь, не пошел бы ты к черту», — подытожил спортсмен.

Гэтжи подерется с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в главном бою турнира UFC 254. Поединок состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

25 сентября Макгрегор выложил скриншот переписки с Уайтом, в которой просил функционера организовать бой с американским ветераном MMA Диего Санчесом в феврале этого года. Глава UFC назвал поступок спортсмена грязным. При этом ирландец обвинил функционера во лжи по поводу того, что он не хочет драться с Гэтжи.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Он объявил об уходе из MMA в июне, однако уже в сентябре захотел вернуться.