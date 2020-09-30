Лукашенко захотел настроить россиянам домов

Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко захотел показать умения страны в строительстве целых жилых кварталов с нуля на российском участке, который предоставит Брянская область. Об этом он заявил в ходе встречи с губернатором региона Александром Богомазом, сообщает БЕЛТА.

Речь идет о полном цикле возведения домов: от проектирования и под ключ. «При этом мы готовы работать таким образом, чтобы подключать ваших людей. Так, как вы [россияне] строили для нас атомную станцию, подключая белорусов, которые осваивали технологии и в дальнейшем будут полезны "Росатомстрою" на стройках в других странах», — сказал Лукашенко.

Также он отметил, что в настоящее время ведутся переговоры об участии белорусских строителей в возведении крупных объектов в России, в частности космодрома Восточный на Дальнем Востоке.

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия готова сотрудничать с Брянской областью во всех сферах, «чтобы мы дополняли друг друга, но ни в коем случае не бодались лоб в лоб, не дублировали и тем более не конкурировали». Губернатор региона Александр Богомаз в свою очередь согласился с Лукашенко, отметив, что область всегда брала с Белоруссии пример и всегда за ней стремилась.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться