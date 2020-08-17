Лукашенко разрешил забрать свою предполагаемую подмосковную дачу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко разрешил забрать якобы принадлежащую ему недвижимость. В частности, речь идет о предполагаемой даче политика в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает БЕЛТА.

По словам Лукашенко, появилось много фейков о его недвижимости и денежных средствах. «Поэтому я говорю: найдете — забирайте», — заявил глава государства во время встречи с работниками Минского автомобильного завода.

15 августа Лукашенко прокомментировал и информацию о его предполагаемой резиденции в Балашихе. Дом площадью более двух тысяч квадратных метров, который находится на участке в 90 соток, недавно убрали с продажи.

«У меня, оказывается, уже нашли в Москве какой-то дом. Я сейчас публично хочу сказать: нашли — заберите его. У меня в Беларуси собственности нет, кроме резиденции официальной, где я живу в деревне», — говорил президент.

Стоимость объекта оценивают в 267 миллионов рублей. Внутри есть сауна, бассейн, зал для бильярда, кухня с профессиональным оборудованием, просторная столовая, каминный зал, зал для проведения заседаний и 14 отдельных спален (номеров) с санузлами. Также имеются видеонаблюдение всего периметра, противопожарная сигнализация и артезианская скважина.

Дача числится на балансе белорусской госкомпании «Нафтан», но недвижимость связывают с самим Лукашенко. Сотрудник, ответственный за продажу лота, рассказал, что ранее он больше использовался как резервный, однако законсервированным не стоял. Покупателя на резиденцию не могут найти уже примерно год.

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