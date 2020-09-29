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Белорусскому жилью предрекли обесценивание

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Фото: Tom Weller / Reuters

По итогам 2020 года цены на жилую недвижимость в Белоруссии могут снизиться в долларовом эквиваленте на 10 процентов, причем с августа по декабрь падение составит около 5 процентов. Обесценивание квадратных метров предрек известный минский риелтор, директор агентства недвижимости «Эксперт» Павел Астапеня в колонке для Forbes.

Как отметил специалист, рынок недвижимости реагирует на общественные события не мгновенно: покупка квартиры требует времени, иногда нескольких месяцев. «Можно сказать, август мы прошли "на старом бензине": проводились сделки, предварительные договоры по которым были заключены в начале лета. Тем не менее по итогам августа число сделок на рынке квартир по сравнению с июлем сократилось на 16 процентов. Если же сравнивать с августом прошлого года, то падение составит четверть», — подсчитал Астапеня.

Он пояснил, что число сделок падает преимущественно из-за приостановки банками ипотечных программ из-за стремительной девальвации белорусского рубля. Обвал спроса не может не оказать влияния на цены, подчеркнул эксперт. «Если происходит девальвация, то цены в долларовом эквиваленте неизбежно падают. Как правило, это падение ползучее — 1-2 процента в месяц. Можно предположить, что по итогам года оно составит около 10 процентов, причем с августа по декабрь — около 5 процентов», — заключил специалист.

В Белоруссии второй месяц проходят массовые акции протеста. Они начались после объявления официальных результатов президентских выборов, согласно которым Александр Лукашенко, управляющий страной с 1994 года, набрал более 80 процентов голосов.

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