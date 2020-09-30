Назван срок производства мощной российской газовой турбины

Начало серийного производства российской газовой турбины мощностью 110-120 мегаватт (ГТД-110М) запланировано на 2021 год, следует из материалов «Интер РАО» к презентации стратегии группы до 2030 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Газовая турбина разрабатывается в рамках совместного предприятия «Интер РАО», Роснано и НПО «Сатурн».

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.