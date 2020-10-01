У Альфа-банка произошел сбой

В работе приложения Альфа-банка 1 октября 2020 года произошел сбой. Это следует из данных сайта Downdetector, который следит за работой популярных приложений.

По его информации, жалобы на некорректную работу Альфа-банка начали поступать после 9:00 по московскому времени. Пик жалоб пришелся на 11:30, в настоящее время заявления о сбоях продолжают поступать.

Клиенты кредитного учреждения жалуются на невозможность перевести деньги со счета. В кол-центре одному из пользователей приложения сообщили, что сейчас телефонный центр может только заблокировать или активировать карту, пишет «Интерфакс». В самом Альфа-банке пояснили, что проблемы возникли из-за обновления программного обеспечения, пишет РБК.

Ранее в четверг на сбой в работе также жаловались пользователи приложения «Тинькофф Инвестиции». Неполадки удалось устранить до начала торгов.