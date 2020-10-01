Модель Victoria’s Secret снялась с сыном для обложки русской версии журнала Elle

Бывший «ангел» Victoria's Secret, бразильская модель Алессандра Амбросио снялась с восьмилетним сыном для обложки русской версии журнала Elle. Кадры появились в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном снимке знаменитость позирует в обнимку вместе со своим ребенком Ноа Фениксом (Noah Phoenix). Модель одета в белый вязаный костюм, состоящий из шорт, кроп-топа и кардигана. «Перемещаюсь в вибрации любви», — подписала она пост, набравший почти 200 тысяч лайков.

Кроме того, в фотосессии приняла участие 12-летняя дочь манекенщицы Аня (Anja). На одном из фото она позирует вместе с матерью у балетного станка. При этом обе героини снимка одеты в платья розового цвета.

Фото опубликовано @alessandraambrosio

Супермодель также засняли в комплекте нижнего белья люксового бренда Burberry. Известно, что его стоимость составляет 450 долларов (почти 35 тысяч рублей).

Фото опубликовано @alessandraambrosio

Подписчики восхитились внешним видом 39-летней Амбросио. «Восхитительна!», «Это так красиво», «Как всегда, красотка», «Я влюблена», «Так благородно», «Красавица!» — комментировали они кадры.

В июне Алессандра Амбросио снялась для обложки греческой версии журнала Elle в откровенном образе. На размещенном кадре знаменитость позирует на фоне моря в укороченном лонгсливе неоново-зеленого цвета и черных бикини-трусах.