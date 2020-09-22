Модель Victoria's Secret попала в объектив папарацци в бикини и была обругана

Бывший «ангел» Victoria's Secret, бразильская модель Алессандра Амбросио попала в объектив папарацци в купальнике во время отдыха на пляже и подверглась критике со стороны пользователей сети. Снимки публикует Daily Mail.

На размещенных кадрах 39-летняя знаменитость играет в волейбол и загорает в розовом бикини с градиентом к бирюзовому собственного бренда Gal Floripa, верх которого выполнен в форме топа-бандо. При этом на некоторых кадрах она позирует в джинсовых шортах, а на других — в коротких синего цвета.

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Волосы знаменитости собраны в пучок, а из аксессуаров на Амбросио — солнечные очки, несколько колье в виде цепочек и серьги. Отмечается, что она отдыхала на пляже Санта Моника (Santa Monica) в Лос-Анджелесе вместе с семьей и друзьями.

Читатели издания обругали внешний вид модели в комментариях под материалом. «Короткие и мужские ноги, раздражающая особа», «Все, что я вижу — это плоская фигура, отсутствие талии, старые колени и чересчур мужское лицо. Что здесь может вызывать восхищение?», «Ей срочно нужна подтяжка ягодиц», «У нее нет фигуры — только кожа да кости», — высказывались пользователи.

В сентябре Алессандра Амбросио опубликовала фотографию, сделанную во время отдыха на Мальдивах, и восхитила фанатов. Она попозировала на территории роскошного отеля с видом на океан. Манекенщица снялась в бикини золотистого цвета, широкой соломенной шляпе и солнцезащитных очках.