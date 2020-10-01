Домашний кот в России прошел 240 километров и достиг полярного круга

Персидский кот прошел 240 километров вдоль трассы и достиг полярного круга, чтобы найти своих хозяев. Информация об этом появилась в социальных сетях.

Очевидцы пишут, что белый кот уже месяц идет по трассе в сторону Мурманска. О том, что животное движется именно в этом направлении, стало известно из свидетельств водителей, которые и ранее замечали «длинношерстного белого или светло-серого кота в шлейке», идущего вдоль дороги.

Они утверждают, что за месяц он преодолел около 240 километров и дошел до поселка Тэдино в Мурманской области, который находится за полярным кругом.

По словам свидетелей, покормить кота не удается, он боится людей и сразу убегает в лес. «Стояли на машине еще какое-то время в надежде, что выйдет из леса и поймаем, но так и не вышел», — отмечают пользователи.

Оказалось, что пропавшее животное зовут Лилу. Хозяева из Снежногорска потеряли питомца в конце июля на одной из стоянок, когда Лилу испугалась шума и вырвалась из рук. Они уже выехали на поиски кошки.