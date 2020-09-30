Умерла кошка из мема «кричащий плачущий кот»

Умерла кошка-мем по кличке Инки, известная в соцсетях как «кричащий плачущий кот» — ее изображение использовали для обозначения крайней степени грусти. О смерти животного сообщила в Twitter ее хозяйка.

Женщина рассказала, что Инки болела раком. Опухоль начала мешать ее организму нормально функционировать, поэтому кошку решили усыпить. «Она была спокойна и расслаблена. Я и моя мама — два самых любимых человека Инки — были рядом, когда она умерла», — написала хозяйка кошки.

Она добавила, что чувствует облегчение, потому что ее питомец больше не страдает, не голодает и не чувствует слабость. Однако сама она опустошена потерей Инки: кошка была с ней на протяжении последних 11 лет, эти годы женщина назвала самыми тяжелыми в своей жизни.

Мем «кричащий плачущий кот» появился в 2015 году. Вскоре после публикации оригинала фотографии появилась версия, на которой животному изменили глаза. На ставшей мемом картинке кошка выглядит так, будто она плачет. Хозяйка питомца рассказала о том, что ее Инки — это знаменитый кот из мема, в мае 2020 года.

В сентября в Японии скончался кот, ставший героем мема «Длиннокот» (Longcat). Животному было не менее 18 лет. Кот по кличке Набико прославился в интернете в 2006 году. Тогда на имиджбордах появилась его фотография в полный рост: животное поразило пользователей длинной тела (65 сантиметров от головы до пят). Мемом он стал после того, как шутники растянули его туловище с помощью фотошопа.