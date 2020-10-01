Россияне объяснили нежелание заводить детей

Нежелание некоторых россиян заводить детей объясняется, в частности, сложным финансовым положением, отсутствием партнера и плохими жилищными условиями. Об этом свидетельствуют результаты аналитического центра НАФИ, передает ТАСС в четверг, 1 октября.

Согласно результатам исследования, заводить детей не собирается почти половина россиян в возрасте от 18 до 45 лет (46 процентов). Проблемы с финансами — наиболее частая причина отказа от рождения ребенка (24 процента).

Кроме того, у женщин нежелание иметь детей связано с проблемами со здоровьем, возрастными ограничениями и страхом упустить карьерные возможности. Причем, по данным НАФИ, женщин среди тех, кто не планирует заводить детей, оказалось больше, чем мужчин (51 процент).

Авторы исследования подсчитали, что средний размер дополнительной выплаты к ежемесячному доходу, которая позволила бы россиянам решиться на рождение ребенка, составляет 58 тысяч рублей. Однако жителям больших городов нужно больше денег на содержание ребенка, чем людям из сельской местности (73 тысячи рублей против 48 тысяч).

«Результаты исследования наглядно демонстрируют тренд к осознанному деторождению: устойчивое материальное положение, комфортность жилищных условий и баланс между карьерными планами и семейными обязанностями становятся ключевыми факторами для принятия решения о рождении ребенка», — отметила замдиректора направления социально-экономических исследований НАФИ Ирина Гильдебрандт.

Ранее стало известно, что регионами с самой большой рождаемостью оказались Чечня, Ненецкий автономный округ, Тува, Ингушетия и Дагестан. В этих регионах в первой половине 2020 года зафиксирован низкий уровень смертности и высокий естественный прирост. В общей сложности в России родились 811 тысяч детей.