Крушение и взрыв F-35B попали на видео

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Крушение и взрыв американского истребителя пятого поколения F-35B Lightning II, столкнувшегося с воздушным танкером KC-130, попали на видео. Соответствующий ролик опубликовал в Instagram пользователь aviationdaily.

Popular Mechanics, обратившее внимание на данное видео, отмечает, что оно «выглядит подлинным». Издание пишет, что причины случившегося в настоящее время выясняются.

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«Сейчас в Южной Калифорнии разбросано несколько тысяч кусков самого современного истребителя, многие из которых могут дать ключ к разгадке технических аспектов и технологий производства, используемых при создании F-35 Lightning II», — уверяет Popular Mechanics.

Инцидент с F-35B Lightning II и KC-130 произошел в конце сентября в Калифорнии. Пилот истребителя катапультировался, воздушный танкер совершил жесткую посадку.

Семейство малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II разработано и выпускается с 2001 года американской корпорацией Lockheed Martin. Истребитель представлен в трех вариантах: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).