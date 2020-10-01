Участие в Олимпиаде ушедших от Тутберидзе Трусовой и Косторной вызвало сомнение

Тренер Сергей Добрин высказался о перспективах российских фигуристок Александры Трусовой и Алены Косторной, ушедших из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. Его слова доступны на сайте «Матч ТВ».

По мнению специалиста, участие спортсменок в Олимпийских играх 2022 года вызывает сомнение. «Мы их, скорее всего, не увидим уже в следующем сезоне теми, какими они были раньше. Возможно, и на Олимпиаде не увидим. Ни одну, ни вторую», — заметил он.

Добрин объяснил, что дело в системе подготовки, которая у Тутберидзе и Плющенко сильно отличается. «Просто с них будут пылинки сдувать, будут холить и лелеять. Они это будут понимать, чувствовать — от такого на голове всегда корона растет. У Этери Георгиевны попробуй-ка надеть корону», — подчеркнул он.

21 сентября Косторная восхитила фанатов фрагментом своей тренировки в академии Плющенко. Спортсменка исполнила вращение, а болельщики заметили прогресс в ее подготовке.

Трусова и Косторная покинули группу Тутберидзе перед началом нового сезона. Под руководством специалиста они добились всех своих наград. Трусова — двукратная чемпионка мира среди юниоров и бронзовый призер чемпионата Европы-2020, Косторная — победительница континентального первенства и финала Гран-при.

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