Младенец получил гражданство России в Испании ради защиты от социальных служб

Новорожденный ребенок россиянки Татьяны Сафоновой стал россиянином: посольство России в Мадриде оформило ему гражданство. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщили в посольстве, ему также выдали загранпаспорт — это нужно ради защиты от социальных служб Испании, которые хотят отобрать младенца у россиянки. Сафонова обратилась в посольство за помощью, ее приняли вне очереди. На приеме в консульском отделе Сафоновой также посоветовали обратиться за помощью к адвокатам.

Посольство России уже связалось с органами опеки Испании: те, в свою очередь, предоставили обоснования своих действий. Детали ситуации не раскрываются, однако диппредставительство пообещало следить за ситуацией и оказывать Сафоновой помощь. В совете по равенству и социальной политике правительства Андалусии комментировать происходящее отказались, сославшись на законы страны.

27 сентября сайт 74.RU писал, что уроженка Челябинской области Татьяна Сафонова родила в испанском городе Хаэн. Она не успела вылететь на родину до родов. Вскоре после появления на свет ребенка представители социальных служб Испании заявили, что хотят забрать его, поскольку считают Сафонову «неблагосостоятельной матерью». Она утверждает, что младенцу уже нашли приемных родителей.

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