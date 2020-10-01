Жириновский назвал турок пушечным мясом в Карабахе

Главным заинтересованным лицом во вторжении Турции в конфликт вокруг Нагорного Карабаха является Запад. Об этом заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский, передает «Московский комсомолец».
Политик объяснил это тем, что Анкара одержима идеей восстановления Османской империи, поэтому и «встревает в различные конфликты в надежде усилить влияние». Жириновский назвал турок пушечным мясом и подчеркнул, что обратить внимание нужно на действия Запада. Политик считает, что европейские страны хотят увеличить число очагов нестабильности вокруг России.
Жириновский ранее заявлял, что проблему Нагорного Карабаха можно решить путем включения этой территории в состав России. По его мнению, примирить конфликтующие стороны окончательно уже нельзя. «Прекратят огонь — через год опять начнут. Эта вражда длится несколько столетий», — пояснил он.
Ранее президенты России, Франции и США сделали совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе. Они призвали стороны конфликта немедленно прекратить боевые действия и возобновить переговоры по урегулированию ситуации при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ответ подчеркнул, что вмешательство других стран в текущие события недопустимо. Эрдоган укорил Москву, Вашингтон и Париж в игнорировании проблемы Нагорного Карабаха на протяжении последних 30 лет.
Бои в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские войска обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения утверждает, что Азербайджан напал на Карабах.