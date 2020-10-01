Жириновский назвал турок пушечным мясом в Карабахе

Главным заинтересованным лицом во вторжении Турции в конфликт вокруг Нагорного Карабаха является Запад. Об этом заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский, передает «Московский комсомолец».

Политик объяснил это тем, что Анкара одержима идеей восстановления Османской империи, поэтому и «встревает в различные конфликты в надежде усилить влияние». Жириновский назвал турок пушечным мясом и подчеркнул, что обратить внимание нужно на действия Запада. Политик считает, что европейские страны хотят увеличить число очагов нестабильности вокруг России.

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Жириновский ранее заявлял, что проблему Нагорного Карабаха можно решить путем включения этой территории в состав России. По его мнению, примирить конфликтующие стороны окончательно уже нельзя. «Прекратят огонь — через год опять начнут. Эта вражда длится несколько столетий», — пояснил он.

Ранее президенты России, Франции и США сделали совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе. Они призвали стороны конфликта немедленно прекратить боевые действия и возобновить переговоры по урегулированию ситуации при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ответ подчеркнул, что вмешательство других стран в текущие события недопустимо. Эрдоган укорил Москву, Вашингтон и Париж в игнорировании проблемы Нагорного Карабаха на протяжении последних 30 лет.

Бои в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские войска обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения утверждает, что Азербайджан напал на Карабах.