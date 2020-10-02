Аваков опроверг заявление депутата из партии Зеленского о военной помощи Баку

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков опроверг заявление депутата Верховной Рады Людмилы Марченко о том, что Киев готов оказать военную помощь Баку на фоне боев в Нагорном Карабахе. Об этом глава МВД написал в своем Twitter-аккаунте.

«Украина не будет оказывать военную помощь в азербайджано-армянском конфликте ни одной из сторон. А вот медицинскую помощь — таблетки для слишком уж фантазирующих депутатов — надо бы поискать всей страной», — заявил Аваков.

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Ранее депутат от партии сторонников президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Людмила Марченко заявила в интервью, что Украина готова оказать Азербайджану не только гуманитарную помощь, но и военную поддержку.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Киев поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

Бои в непризнанной Нагорно-Карабахской республике начались 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в эскалации конфликта.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть его силой, началась война. В 1994-м Азербайджан, Армения и Карабах при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Периодически бои возобновляются.