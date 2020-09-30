Украина встала на сторону Азербайджана в конфликте с Арменией

Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Трансляция брифинга доступна в Facebook.

«По нашему мнению, сейчас на Кавказе главное — это не разжигать дополнительно и без того очень высокие эмоции (...). Мы последовательно поддерживали территориальную целостность Азербайджана, так же как Азербайджан поддерживал нашу территориальную целостность в международно признанных границах, и этот принцип остается для нас абсолютно неизменным», — пояснил он решение встать на сторону Азербайджана.

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Украина следит за конфликтом в Нагорном Карабахе и ведет переговоры с партнерами, добавил дипломат.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.