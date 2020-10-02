В Раде пообещали оказать военную поддержку Азербайджану в конфликте с Арменией

В Верховной раде пообещали оказать военную поддержку Азербайджану в конфликте с Арменией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата от партии «Слуга народа» Людмилу Марченко.

По словам парламентария, Киев готов поддержать Баку на разных площадках. Марченко отметила, что речь идет как о гуманитарной, так и о военной помощи Азербайджану. Помимо этого, она заявила, что Украина уже оказывает Баку помощь в правовом поле, а также поставляет стране необходимые ресурсы.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана. По его словам, Киев последовательно поддерживал территориальную целостность Азербайджана, так же как Баку поддерживал территориальную целостность Украины в международно признанных границах. Министр отметил, что этот принцип остается для Украины абсолютно неизменным.

27 сентября начались бои в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР, Республика Арцах), из-за которой Баку и Ереван 30 лет ведут территориальный спор. Азербайджан заявил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты, и сообщил о начале контрнаступления. Армения обвинила азербайджанскую армию в нападении на Карабах.

Президенты России, Франции и США 1 октября выступили с совместным заявлением по ситуации в Нагорном Карабахе и призвали стороны конфликта к немедленному прекращению боевых действий.