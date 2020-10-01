Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал остановить эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил в интервью французскому изданию Le Figaro.

«Мы ждем активного участия мирового сообщества в усилиях по прекращению агрессии», — сказал Пашинян. По его мнению, противоположная сторона конфликта не собирается останавливать боевые действия.

Кроме того, армянский премьер назвал обращение российского и французского лидеров по поводу ситуации в Карабахе сильным. Он отметил, что инициативы Минской группы — это единственный формат переговоров, который существует на данный момент.

1 октября президенты России, Франции и США выступили с совместным заявлением по ситуации в Нагорном Карабахе и призвали стороны конфликта к немедленному прекращению боевых действий.

27 сентября начались бои в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР, Республика Арцах), из-за которой Баку и Ереван 30 лет ведут территориальный спор. Азербайджан заявил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты, и сообщил о начале контрнаступления. Армения обвинила азербайджанскую армию в нападении на Карабах.