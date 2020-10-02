На российском рынке жилья заметили «пузырь»

На российском рынке жилья, в частности в Москве, заметили предпосылки к возникновению пузыря — цены на недвижимость необоснованно высокие. Об этом говорится в отчете Global Real Estate Bubble Index 2020 швейцарской финансовой организации UBS.

Эксперты оценивали 25 крупнейших городов мира. Москва получила оценку в 0,66 балла, что попадает в категорию «завышенная стоимость». Стоит отметить, что ситуация в столице ухудшается с каждым годом: в 2018-м показатель равнялся 0,07 балла (справедливая стоимость), в 2019-м — 0,50 балла (завышенная стоимость), в 2020-м — 0,66 балла.

Городами в категории «риск возникновения пузыря» стали Мюнхен (2,35 балла), Франкфурт-на-Майне (2,26 балла) и Торонто (1,96 балла). Дополнительно в список вошли Гонконг, Париж, Амстердам и Цюрих.

Самыми благоприятными признаны Бостон (0,49 балла), Сингапур (0,48 балла) и Мадрид (0,43 балла). Также справедливые цены, по мнению UBS, в Варшаве, Милане и Дубае.

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