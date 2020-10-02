Названы лучшие плавленые сыры

Роскачество провело исследование (есть в распоряжении «Ленты.ру») и назвало лучшие в России плавленые сыры. В нем приняли участие образцы 21 бренда.

В большинстве образцов эксперты выявили пониженное содержание белка и повышенное — лактозы (кроме сыра под маркой Viola). Последнее обстоятельство может быть свидетельством того, что сыр изготовлен из сухого молока и молочной сыворотки.

Некоторые производители, например, Hochland, Viola и «Карат» учли замечания Роскачества по итогам предыдущих исследований и устранили их причины.

В составе сыра «Витако» был обнаружен антибиотик левомицитин в дозировке выше допустимой. Также у специалистов возникли претензии к количеству белка и лактозы.

По итогам исследования самые высокие оценки получили сыры Hochland, Viola, «Экомилк» и «Карат». Худшие результаты показали образцы под брендами «Витако», «Алдес», «Молочная сказка» и «Полевское».