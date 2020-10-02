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Названы опасные после прививки от COVID-19 лекарства

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Фото: Sputnikvaccine.com

Вакцинацию от коронавируса российским препаратом «Спутник V» не следует сочетать с цитостатиками — лекарствами, препятствующими клеточному делению. Об опасных сочетаниях рассказал глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает РИА Новости в пятницу, 2 октября.

«Не надо принимать лекарства цитостатики или токсичные для клеток... Большинство антибиотиков не подавляет, но есть среди них те, которые и на наши клетки действуют отрицательно, токсично», — сказал Гинцбург.

По словам специалиста, после вакцинации можно принимать обезболивающие, жаропонижающее, а также витамины. Кроме того, нет противопоказаний к вакцинации в период менструации.

Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа, в производство ее запустили 15 августа. Первыми прививку получат врачи и граждане из групп риска, массовая вакцинация россиян начнется в 2021 году. Более 5,5 тысячи человек сделали прививки от коронавируса в московских клиниках в рамках пострегистрационных исследований препарата.

Основное направление применения цитостатиков — терапия злокачественных новообразований. Среди цитостатических препаратов наиболее известны Доксорубицин, Фторурацил, Гидроксимочевина, Циклофосфан.

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